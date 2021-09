Museu do Imigrante de Bento Gonçalves lança site interativo

O Museu do Imigrante de Bento Gonçalves está aberto a um toque do mundo virtual. Foi lançado, nesta quarta-feira, o site do museu, que possibilita a qualquer pessoa conhecer a história, a equipe, as exposições permanentes e temporárias, fazer um tour de 360º e conhecer as ações. O site conta com acessibilidade como audiodescrição das imagens, pela ferramenta de leitura de tela VLibras.

Idealizado pelo produtor cultural e historiador Igor Nichetti dos Santos por meio do projeto "E se o museu falasse? - Comunicar para fomentar debates", a página oficial da instituição tem o objetivo de aperfeiçoar as estratégias de comunicação, bem como, ser uma ferramenta de ampliação e difusão do patrimônio cultural material e imaterial de Bento Gonçalves. "Pensamos num site completo para apresentar o que o Museu do Imigrante tem para oferecer. Assim, o layout do site precisou ter características modernas, simples, fácil de navegar e, acima de tudo, acessível. Sua navegação é intuitiva e de fácil compreensão, desenvolvida para que a pessoa possa encontrar os conteúdos, sejam eles informativos, históricos, artísticos, pedagógicos", afirmou.

De acordo com a museóloga do Museu do Imigrante, Deise Formolo, o site vai possibilitar uma interação maior instigando as pessoas, turistas e pesquisadores de diversas áreas a buscar e explorar melhor sobre o nosso acervo, podendo acessar materiais que só são permitidos no local. "Além do mais, a interatividade vai nos permitir um alcance e um diálogo com os públicos de forma que vamos aperfeiçoando nossos trabalhos com esse feedback", disse.

O site contém diversas narrativas como as peças e objetos que formaram o processo histórico do município, com suas características gravadas em áudio em estúdio fonográfico. E isso em diálogo com as transformações sociais, econômicas e culturais ao longo dos 131 anos de Bento Gonçalves, destacando o espaço museal um núcleo multidisciplinar e sintonizado com as mudanças. O endereço (museudoimigrante.org.br) já está disponível para o acesso dos visitantes.