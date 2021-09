Westfália pleiteia mudanças na divisa com cidade vizinha

A prefeitura de Westfália busca uma correção no trecho de divisa entre o município e Boa Vista do Sul. Em reunião na Comissão de Assuntos Municipais, em Porto Alegre, o prefeito de Westfália, Joacir Antônio Docena, protocolou a documentação e solicitou o estudo do ajuste com a maior brevidade possível.

A documentação entregue à Comissão de Assuntos Municipais contemplou as leis municipais que autorizam a correção, o mapa da proposta dos novos limites, um memorial descritivo e um abaixo-assinado dos moradores do local. A correção desta divisa é um pleito antigo, que se estende desde a emancipação.

Joacir está otimista com a resolução desta antiga demanda. "A correção da divisa com o município de Boa Vista do Sul se arrasta desde a emancipação. Finalmente, conseguimos dar mais um passo importante para o ajuste territorial, após a aprovação nos legislativos municipais. Nesse sentido, também precisamos enaltecer a compreensão dos vereadores dos dois municípios, que prontamente entenderam esta necessidade. Agora, aguardamos otimistas pela apreciação da Comissão de Assuntos Municipais", pontuou Docena.