Por conta das chuvas, racionamento de água é encerrado em Bagé após 112 dias

O contigenciamento de água foi implantado no dia 20 de maio Após as chuvas que chegaram ao Rio Grande do Sul, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) decidiu suspender o racionamento na cidade.(ou seja, há 112 dias), quando a principal barragem do munícipio, a Sanga Rasa, atingiu 5,60 m negativos.

O término foi baseado na recuperação plena dos níveis das barragens que abastecem a cidade. Os primeiros dias de setembro já registraram 89,7 milímetros de precipitação. A média do mês é 129,9 milímetros.

Em um primeiro momento, a medida foi de 12 horas diárias, sendo a cidade dividida em dois setores. No final de junho, devido a uma melhora nos níveis dos reservatórios, o racionamento foi reduzido para seis horas, somente durante a madrugada. Mesmo com o fim do racionamento, o Daeb segue alertando a população da cidade para o uso consciente da água, em vista da proximidade da primavera e do verão e da expectativa de diminuição da ocorrência de chuvas, o que pode gerar novo racionamento.