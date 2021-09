Ao custo de R$ 5 milhões, projeto de reforma do teatro de Santo Ângelo será apresentado na próxima semana

A prefeitura de Santo Ângelo apresentará na próxima quarta-feira (15) o projeto de revitalização do Teatro Municipal Antônio Sepp. A apresentação será realizada em duas etapas, primeiro reunindo empresários e a segunda, em frente ao Teatro, com a presença de operadores da cultura.

A ideia é captar recursos com empresas por meio do repasse do ICMS das empresas, com uma contrapartida de 5%, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC/RS). As empresas colaboradores terão o nome numa placa vitalícia a ser instalada saguão do Teatro.

O total do projeto alcança R$ 5 milhões, com divisão em três etapas, a primeira orçada em R$ 1,3 milhão. O prazo para a conclusão é de dois anos. O projeto será apresentado pelo prefeito Jacques Barbosa e pelo produtor cultural Francisco Roloff, da Impacto Desenvolvimento Cultural.

Jacques destaca que a revitalização é uma necessidade, revigorando a estrutura, criando novos espaços e garantindo dispositivos de acessibilidade e sustentabilidade. "O teatro ainda tem uma representatividade forte para o desenvolvimento econômico, pois os eventos realizados no local atraem grandes públicos, como Canto Missioneiro, o Santo Ângelo em Dança e outros, movimentando o setor hoteleiro e gastronômico e, por consequência, a economia como um todo", explicou.

Francisco Roloff salienta que o projeto foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho da Lei de Incentivo à Cultura, que destacaram o Teatro Antônio Sepp como uma prioridade estadual dada a sua relevância para o meio cultural gaúcho. A expectativa é de, após a apresentação do projeto, iniciar a busca pelos recursos.