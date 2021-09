Gramado inicia venda de ingressos do Natal Luz na sexta-feira

A Gramadotur, autarquia municipal que promove os eventos públicos de Gramado, divulgou nesta quarta-feira a data de início da venda de ingressos do 36° Natal Luz. A comercialização inicia sexta-feira (10) e será realizada através do site oficial do evento (natalluzdegramado.com.br).

aprovados os protocolos sanitários pelo governo do Estado A venda ocorre depois de. Os ingressos para o Nativitaten, Natalis - A Criação e O Grande Desfile de natal - Celebrando Tradições, têm valores diferenciados, de acordo com a data da apresentação e o tipo de acomodação escolhidos. De acordo com os protocolos aprovados, cada espetáculo terá o teto de 30% da ocupação total permitida.

O preço varia entre R$ 100,00 e R$ 410,00. O valor é diferente de acordo com o espetáculo escolhido e o setor que os visitantes irão comprar. Há, também, ingressos para pessoas com necessidades especiais (PNE), com preços diferenciados. O 36º Natal Luz de Gramado que acontece de 28 de outubro a 30 de janeiro, com abertura da Orquestra Sinfônica da cidade