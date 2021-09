Bacias do Caí e Uruguai têm sinal de alerta para inundação em três cidades gaúchas

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul geraram dois alertas para cidades do interior gaúcho. A bacia do rio Uruguai deve ultrapassar a cota de inundação na cidade de Alegrete ainda nesta quarta-feira (8). Em São Sebastião do Caí, os níveis do rio Caí também estão em elevação. A previsão é do Serviço Geológico do Brasil, que monitora as bacias hidrográficas e divulgou boletins extraordinários ao longo do dia.

No bairro Rui Ramos, em Alegrete, o nível do rio Ibirapuitã atingiu 10,11 metros por volta das 10h. A cota de inundação é atingida em 9,7 metros, e o rio já ultrapassou os 8,5 metros que indicam cota de alerta.

O nível do rio Ibirapuitã apresentou subida de quase 7 metros nas últimas 24 horas. As demais estações de monitoramento da bacia estão em elevação, mas ainda abaixo do limite de atenção. O mapa com a localização das estações de monitoramento, os dados hidrológicos e as previsões estão em fase de teste pelo Serviço Geológico do Brasil.

A bacia do rio Caí está na cota de alerta nas cidades de Passo Montenegro e São Sebastião do Caí. Por volta das 17h desta quarta-feira, o nível do rio bateu 5,37 metros em Passo Montenegro, onde a cota de inundação ocorre em 6 metros, e 8,58 metros em São Sebastião do Caí, que inunda quando o rio atinge 10 metros. Em ambos os municípios, a chuva acumulada nas últimas 24h ultrapassou os 50 milímetros. O Serviço Geológico seguirá monitorando os níveis.