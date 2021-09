Concessão de água e esgoto gera investimentos para São Gabriel

No centro das discussões devido ao projeto de privatização da Corsan, as soluções para o saneamento gaúcho têm em São Gabriel um bom exemplo de como aliar investimento privado em um setor fundamental para a população. A concessão dos serviços de canalização de esgoto e tratamento de água já garantiu mais de R$ 60 milhões em investimentos, segundo levantamento feito pela prefeitura.

Em maio de 2012, a São Gabriel Saneamento venceu a licitação de concessão dos serviços, substituindo a Corsan na operação municipal, que também disputou a concorrência. Atualmente, a cidade conta com uma tarifa de água cerca de 20% mais barata do que a praticada pela Corsan em outras praças e comemora 60% de seu esgoto canalizado e em fase de tratamento.

De acordo com o prefeito, Rossano Gonçalves, os resultados dos investimentos e da gestão eficiente também são sentidos no campo operacional. "São Gabriel sofria demais com a falta de água, especialmente ligada às quedas de energia. Esse problema foi superado", enalteceu.