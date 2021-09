Associação do Movimento Autista de Santo Ângelo pleiteia com o Executivo a criação de uma sede própria

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, recebeu a direção e integrantes da Associação do Movimento Autista (AMA) em audiência. A entidade busca uma sede própria para o atendimento a crianças com o transtorno e seus familiares.

A associação conta com 62 integrantes, entre familiares e profissionais que atuam no tratamento do transtorno, e teve sua fundação centrada na busca por melhores condições de acolhimento e de qualidade de vida ao autista, segundo explanou a sua presidente, Rizza Cristina Santos Reis. Ela explicou ao prefeito e ao secretário de Governo e Relações Institucionais, Jânio Bones, que a associação pretende auxiliar no diagnóstico precoce e orientar a família na compreensão de seus direitos e de seus filhos autistas, para obter os melhores tratamentos, e mais profissionais da área, entre terapeutas ocupacionais, neuropediatras, nutricionistas.

A AMA está encaminhando todo a documentação para a sua formalização e foi até o Executivo solicitar apoio para ter a sede própria, um local em condições de realizar atendimento aos autistas e seus familiares. Depois de ouvir a associação, o prefeito determinou a criação de um grupo de trabalho, nomeando como interlocutor o secretário Jânio Bones, a fim de analisar e encaminhar e definir um local para a sede.

Jacques ventilou uma parceria entre o município e a AMA para tratamento especializado de famílias encaminhadas pela secretaria municipal da Saúde. Conforme o chefe do Executivo, Santo Ângelo tem cerca de uma centena de pessoas aguardando diagnóstico, que o Estado e o município não conseguem atender e que uma parceria possibilitaria ações conjuntas de prevenção.