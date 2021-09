Mais estudantes voltam às salas de aula em Pelotas

Estudantes de 6º a 9º anos do Ensino Fundamental, alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) retornam às aulas das escolas da rede municipal de ensino de Pelotas de forma híbrida (presencial e remota) nesta quinta-feira (9). As aulas da Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental retornaram no dia 25 de agosto e já no dia (1º/9) foi feito o retorno dos estudantes de 3º a 5º anos.

O uso de máscara durante todo o tempo de permanência nas escolas municipais é indicado para crianças a partir dos 5 anos de idade e obrigatório a partir dos 10 anos. Aos pais, é solicitado que não enviem os filhos caso algum membro da família apresente sintomas gripais. A escola deve ser comunicada, imediatamente, se o aluno for considerado um caso suspeito ou testar positivo para a Covid-19.