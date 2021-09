Pelotas atualiza cadastro de mulheres para o auxílio emergencial

anunciado no mês passado pelo Executivo Começou nesta quarta-feira (8) a atualização do cadastro para o auxílio emergencial de Pelotas,. Até o dia 17 deste mês, mulheres que se enquadram nos critérios estabelecidos pela prefeitura podem atualizar e aderir ao benefício. As estruturas já estão montadas para receber o público no Pelotas Parque Tecnológico, na avenida Domingos de Almeida, 1.785, das 8 às 17h.

Serão oito cadastradores para atender as beneficiadas no Parque Tecnológico, além de assistentes sociais para a necessidade de avaliação e verificação dos dados das mulheres em situação de extrema vulnerabilidade. Para o coordenador do Cadastro Único e diretor executivo da secretaria de Assistência Social, Maicon Machado, a pandemia aprofundou as desigualdades sociais no nosso país. "O Estado tem o dever de propor políticas públicas de enfrentamento e atuar na garantia de direitos. O auxílio emergencial pelotense é um importante passo nesse sentido", disse.

O benefício é destinado às mulheres que residem no município de Pelotas e estejam inscritas no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), categorizada como família em situação de pobreza e ou extrema pobreza, compreendendo a renda familiar mensal per capita de até R$ 178,00 mensais. Ainda é necessário ser a mulher responsável pela unidade familiar, não ser beneficiária do Bolsa Família, não ter recebido o auxílio emergencial federal e não ser beneficiária de seguro-desemprego ou receber benefícios previdenciários de qualquer natureza.

O auxílio da prefeitura irá contemplar 1 mulheres. O valor é de R$ 800,00, distribuídos em quatro parcelas mensais de R$ 200,00. O calendário de pagamentos deverá ser divulgado até o dia 20, e a expectativa é que o repasse da primeira parcela ocorra até o dia 30 deste mês.