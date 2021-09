Novo Hamburgo usa videogame na reabilitação de pacientes

O setor de saúde de Novo Hamburgo passou a implementar uma novidade nos processos de reabilitação de pacientes. Aplicada em pacientes que fazem tratamentos com terapeutas ocupacionais, a gameterapia também incentiva a atividade cerebral e foi utilizada pela primeira vez esta semana no Centro Especializado em Reabilitação (CER). O uso do videogame como ferramenta terapêutica já é difundido em outros países e surgiu no Canadá em 2006, para tratar problemas emocionais e físicos.

"Esta novidade nos tratamentos oferecidos pelo município reforça nosso compromisso com a constante busca da excelência e dos bons resultados. Vamos seguir sempre trabalhando para oferecer serviços de qualidade ao lado da tecnologia e das inovações", afirma o secretário municipal de Saúde, Naasom Luciano.

A terapeuta ocupacional Layana Alvez, responsável pela implantação do projeto no CER, explica que a gameterapia é uma prática complementar à terapia convencional que utiliza games para melhorar e desenvolver habilidades de pacientes no que se refere a demandas físicas, cognitivas, sociais e comportamentais. A proposta é despertar mais interesse e engajamento por parte dos pacientes através do entretenimento. Dessa forma, o foco sai da dor, das limitações e das dificuldades do paciente que passa a concentrar nas suas capacidades, facilitando o desenvolvimento e o alcance dos objetivos terapêuticos individuais.

Segundo Layana, a gameterapia pode ser usada em pacientes de variadas faixas etárias, de crianças a idosos. "Com isto, a equipe multidisciplinar terá bons resultados e assim poder avaliar e ter respostas sobre nossos pacientes durante o tratamento", afirmou.