General Câmara lança pacote programa que prevê R$ 20 milhões em obras

A prefeitura de General Câmara fez o lançamento de um programa de investimentos na cidade, que prevê mais de R$ 20 milhões, principalmente para as áreas da saúde, educação, agricultura e infraestrutura. O prefeito Helton Barreto destacou que este é o maior pacote de investimentos já realizado no município.

"Todas as áreas do município, serão beneficiadas em um período de dois anos, com um investimento equivalente ao nosso orçamento anual", comemorou Barreto ao destacar que está ação foi viabilizada a partir do planejamento e da organização da finanças públicas. Os valores serão aplicados na compra de veículos, como ambulância, retroescavadeira e um caminhão de lixo, revitalização de canteiros centrais, ampliação da rede da Corsan, na reforma de prédios públicos e revitalização do Parque de Exposições do município.