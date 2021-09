Canela apresenta programação do Sonho de Natal

Os atrativos do 34º Sonho de Natal de Canela, que ocorre de 22 de outubro a 9 de janeiro de 2022, serão apresentados nesta quarta-feira, dia 8. O lançamento do evento ocorrerá no Parque do Sesi, a partir das 19 horas. A protagonista principal será a natureza, conectando o público com os simbolismos que compõem o espírito do Natal, e estão programados mais de 370 eventos gratuitos.

O evento terá novamente como tema "A Fábrica de Sonhos", ligando as pessoas umas às outras e tornando-as peças de uma engrenagem de uma fábrica lúdica, sendo possível vislumbrar e idealizar sonhos. Uma das grandes novidades desta edição será a utilização do Teatro Municipal como palco dos principais espetáculos.

A prevenção à pandemia está entre os principais pontos do evento. Além de normas sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social, as atividades artísticas que serão realizadas no Teatro Municipal terão capacidade máxima de 30% de ocupação. Já as ações externas foram planejadas para evitar concentrações por um longo período. Com apresentações de som, luz e projeção mapeada, os espetáculos A Fábrica de Sonhos e Vida, que ocorrem junto da Catedral de Pedras, terão curta duração.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, responsável pela coordenação geral do evento, destaca que o 34º Sonho de Natal deverá mostrar como devemos nos comportar a partir dos desafios que surgiram na pandemia. O evento irá nos mostrar que nunca perderemos o lúdico, o brilho e, ao mesmo tempo, vai mexer com as pessoas, comprovando que podemos nos conectar também às redes sociais e ao universo tecnológico. A Catedral receberá uma atenção especial com a descida do Papai Noel em todas as noites", comenta Sanches.