Bom Jesus prepara elaboração do Plano Municipal de Turismo

Depois de ser reativado o Conselho Municipal de Turismo, o município de Bom Jesus deu início a elaboração do Plano Municipal. Para auxiliar neste projeto foi contratado o consultor para desenvolvimento de roteiros turísticos, Ari Azambuja. Um primeiro encontro com os colaboradores da secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Inovação e com os integrantes do Conselho foi realizado na semana passada.

Ari citou o caso do tropeirismo, que pode ser um grande agregado na elaboração das propostas turísticas. Ele adianta que o setor de turismo é o que movimenta maior volume de receitas econômicas. "O turismo é agregado ao que já existe e não setor fim, tem uma movimentação muito grande em todas as áreas, há muitas oportunidades de agregar valor ao que se tem". O consultor destaca que algumas questões precisam ser organizadas, planejadas a ponto de atenderem as demandas e por isso se começa a elaborar um Plano Municipal de Turismo.

A secretária Adriana Varella observa que todos os setores da comunidade serão chamados para o debate. A ideia é que os segmentos se unam para ajudar a vender o destino turístico. Para Azambuja, a proposta terá êxito a partir do momento em que a comunidade se envolva nos debates de planejamento das ações. "É importante que os moradores entendam o que está compondo o turismo atualmente", afirmou.