Com investimento de R$ 38 milhões, Antônio Prado terá novo hotel em novembro

A cidade de Antônio Prado se prepara para inaugurar, em novembro, o Axten Travel Inn. O empreendimento é o mais recente hotel da rede a operar no Rio Grande do Sul e terá operação na cidade da serra gaúcha. No total, serão investidos R$ 38 milhões.

O hotel contará com 125 apartamentos, centro de convenções e infraestrutura completa para receber os hóspedes. Além disso, salas de eventos, piscina completa, spa, fitness center, restaurante e bar panorâmico completam os atrativos do espaço. Localizado em uma área privilegiada, o hotel fica em uma das mais belas vistas da cidade, no alto de uma colina que propicia a vista de 180 graus desde a entrada da cidade.

De acordo com Maurênio Stortti, CEO da M.Stortti Business Consulting Group, responsável pelo empreendimento a escolha por Antônio Prado se deve às características da cidade e à sua capacidade de atrair visitantes. "A cidade é conhecida por ser a cidade mais italiana do Brasil. Distante 180 quilômetros de Porto Alegre, e próxima a destinos como Cambará do Sul e Garibaldi, desponta como mais um destino na serra gaúcha. Temos certeza que a chegada do hotel abrirá ainda mais os segmentos do turismo corporativo e de negócios, além dos de lazer e entretenimento que já estão consolidados no município", afirmou.

Com a inauguração do Axten Travel Inn de Antônio Prado já são 330 apartamentos na região da Uva e Vinho construídos pela empresa. Maurênio afirma que o hotel reforça o objetivo da rede de hotéis que pretende ser líder na região, com foco em turismo de negócios e turismo regional e fazendo a ligação entre a comunidade e os turistas de todo o Brasil. Além do empreendimento que inaugura em novembro, está em desenvolvimento a construção de um hotel também em Flores da Cunha.