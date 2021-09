Mais de 15 mil CPF's estão com alguma restrição em Lajeado

Registrando pouca oscilação desde o mês de abril, a inadimplência no comércio de Lajeado inicia setembro com um aumento de 0,3 pontos percentuais em relação a agosto e contabiliza 24,7%. Os dados que apontam a proximidade dos 25% foram obtidos pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado junto ao banco de dados da Boa Vista SCPC e indicam que no município há 15.163 CPF's com algum restritivo junto à instituição. No Estado, o aumento foi ainda maior, pulando 0,8 pontos e alcançando a marca de 27,8%.

O perfil dos inadimplentes segue o mesmo nos dois cenários. Em Lajeado, a maioria continua sendo homens, na faixa etária dos 30 a 34 anos (15,9%) que recebem entre um e dois salários mínimos (55%). Já no RS, a maior concentração de devedores está nas mulheres entre 35 e 39 anos (13,4%), cuja renda está entre um e dois salários (51%).