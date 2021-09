Banrisul de Santo Ângelo terá espaço para agricultores

A agência do centro do Banrisul de Santo Ângelo vai inaugurar um espaço exclusivo destina ao agronegócio no próximo dia 15, às 9 horas. A cidade será uma das três do Estado com setor voltado exclusivamente ao agronegócio, com disponibilidade de linhas de crédito para aquisição de maquinário, de custeio e outros serviços.

Além de Santo Ângelo, as agências de Cruz Alta e Passo Fundo oferecerão o espaço. O convite ao Executivo foi feito pelo superintendente Regional Noroeste da instituição, Fouad Fabio El Beitune Said, e pelo gerente da agência local, Vanderlei Michelon para representantes do município. Fouad disse que aguarda para a inauguração a presença do presidente do Banrisul Cláudio Coutinho e demais membros da direção. O superintendente argumentou que o ato solene seguirá as observações das medidas sanitárias em razão da pandemia.