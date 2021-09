Pelotas vai doar 19 equinos para produtores rurais

A prefeitura de Pelotas vai iniciar uma campanha para doação de equinos. O motivo é o fato da Hospedaria de Grandes Animais abrigae, atualmente, 35 equinos, entre cavalos, éguas e potrancos, recolhidos por andar soltos nas vias públicas ou por denúncia de maus-tratos. Dentre esses, 19 estão liberados para produtores rurais interessados em adotá-los.

"Faremos uma ação ordenada de publicidade, com fixação de cartazes em locais frequentados por produtores, como bancos, Sindicato e administrações distritais, além da divulgação pelos veículos de comunicação", detalha o secretário de Desenvolvimento Rural Jair Seidel.

Para se candidatar é indispensável o vínculo do interessado com o meio rural. Para comprová-lo, é exigida apresentação do Modelo 4 ou do registro da propriedade, além de documentação de identidade. Ao adotante, cabem, somente, os custos com exame sanitário do animal e do transporte ao local de moradia.