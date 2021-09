Santa Rosa recebe centro regional de referência de autismo

A cidade de Santa Rosa passa a contar com um Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde teve a aprovação no processo de seleção do Programa Estadual TEAcolhe e foi contemplada com o centro. Apenas trÊs cidades do estado vão ter esse centro que em Santa Rosa será referência para 79 municípios.

O ato de inauguração e contou com a presença virtual de autoridades. A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann,destacou a importância da implementação do espaço. "Estamos muito contentes de presenciar a instalação do Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo em Santa Rosa, essa é a concretização de um sonho para muitas famílias que necessitam de um cuidado especial e um atendimento cada vez mais qualificado, oportunidade essa que Santa Rosa poderá proporcionar a partir de agora para toda a macrorregião", afirmou.

O Centro de Referência tem como objetivo oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes dos municípios da macrorregião de saúde por meio de matriciamento, nas áreas de saúde, educação e assistência social. A partir de agora, a experiência de Santa Rosa se torna referência para outros 79 municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Missioneira, localizada no noroeste do Estado. Com área de abrangência de 886.927 habitantes, a macrorregião está dividida em quatro Coordenadorias Regionais de Saúde (9ª - Cruz Alta, 12ª - Santo Ângelo, 14ª - Santa Rosa e 17ª - Ijuí) e também dividida em quatro Regiões de Saúde R 11 - Sete Povos das Missões, R 12 - Portal das Missões, R 13 - Diversidade e R 14 - Fronteira Noroeste.