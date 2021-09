Fábrica de Santa Cruz do Sul inicia exportação de calçados

Com sede no interior de Santa Cruz do Sul, a indústria de calçados Shalom iniciou neste mês a confecção de 810 pares do tênis feminino da marca própria Priva que serão exportados para Israel. A fábrica corre para atender também pedidos da Colômbia, Equador e República Dominicana.

Atuando há muitos anos apenas como terceirizada em uma parte do processo de confecção de um calçado, a costura, a Shalom resolveu neste ano aproveitar as oportunidades e crescer. Contratou profissionais experientes no mercado, abriu um escritório em Campo Bom, e iniciou o desenvolvimento de um produto e uma marca própria.

Em junho, começaram a sair do forno os primeiros pares do Priva, um tênis feminino 100% em couro legítimo, com 12 modelos diferentes. Desde então, já foram quase cinco mil vendidos. O processo de confecção agora é integral na fábrica: do couro ao produto final dentro da caixa direto para a loja.

Conforme a proprietária, Elza Maria de Mello Silveira, em 2020, a pandemia fez com que a empresa tivesse de demitir 25 funcionários. Mas com o novo produto e a conquista de vários mercados no Brasil e no mundo, só neste ano já contrataram um número maior, passando de 70 empregados atualmente. E cartazes na porta de entrada avisam que estão à procura de mais homens e mulheres.

"Estamos produzindo 120 pares por dia, mas queremos chegar a 400, 500 pares. Isso no início, pois pensamos em expandir ainda mais", diz uma otimista Elza, que administra o empreendimento ao lado do filho Cristian Rafael Silveira.

A prefeita Helena Hermany esteve na indústria para conhecer o novo produto e também ouvir as demandas dos proprietários. O principal pedido é para a reativação de uma linha de ônibus, que ligue o Centro da cidade para a região do Monte Alverne, pois muitas pessoas estão interessadas em trabalhar na Shalom, mas necessitam do transporte público. "Fiquei impressionada com o crescimento da empresa. Já tinha visitado ela há muitos anos, quando trabalhavam só com a costura, estão de parabéns pela coragem em investir e empreender", disse.