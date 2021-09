Encruzilhada do Sul vai receber caixa eletrônico do Banco24Horas

O Banco24Horas chega a Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. O caixa eletrônico multibanco pode ser encontrado na Rede Vivo Supermercados, localizado na rua Coronel Peixoto, 26 - Centro. Agora, os moradores e visitantes da cidade podem contar com mais facilidade e comodidade para realizar operações bancárias.

No Banco24Horas, a população tem acesso a saques, consultas de saldo, emissão de extrato, pagamento de contas, a possibilidade de sacar o auxílio emergencial, entre outras transações, sem pagar nada a mais por isso. São mais de 150 instituições financeiras conectadas em um único ponto de atendimento. Entre eles estão Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, além de dezenas de bancos digitais, carteiras digitais e fintechs.