São Borja decide não realizar desfiles no 20 de setembro

Uma das cidades de vanguarda do tradicionalismo gaúcho, São Borja não terá o seu tradicional Desfile Farroupilha de 20 de setembro. A decisão foi unânime, tomada em conjunto com todos os patrões das entidades tradicionalistas do município, da prefeitura, além da Brigada Militar e da 35ª Coordenadoria de Educação (CRE), que já foram responsáveis pelos desfiles farroupilhas em outras edições, mas que em 2019, abriram mão da realização deste ano para a Prefeitura.

O prefeito Eduardo Bonotto, afirma que com o aumento dos índice de vacinação, a redução dos casos positivos e óbitos devido a Covid-19, as atividades presenciais estão sendo retomadas. Entretanto, no caso do Desfile Farroupilha, se tem muitos critérios a serem avaliados e considerados para uma realização segura e que dentro do prazo, alternativas que assegurem a saúde pública são prioridades.

"Nossa cultura é muito importante, e estamos sempre preservando e fomentando o tradicionalismo, mas o principal, de maneira responsável e segura", destaca Bonotto. A prefeitura vai promover nas escolas o concurso "Desenhando e Colorindo a História Gaúcha", que visa ampliar o repertório cultural no cotidiano das escolas e da comunidade, além de fortalecer o espírito cívico ligado às tradições riograndenses. A atividade é exclusivamente cultural e recreativa, sendo a participação dos alunos voluntária.