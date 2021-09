Cachoeirinha adere a plano de previdência complementar

O prefeito de Cachoeirinha, Miki Breier, assinou o convênio de adesão ao plano de benefícios do RS-Prev, fundação que já administra a previdência complementar dos servidores públicos estaduais. É a primeira prefeitura do Estado a ofertar um Plano de Previdência Complementar para seus servidores após a reforma da Previdência da União, promovida em 2019.

Após a assinatura do Convênio e a homologação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), o teto e a previdência complementar entrarão em vigência na data da publicação do Diário Oficial da União. "Cachoeirinha está na vanguarda da implantação da Previdência Complementar. O governo alterou as alíquotas e assumiu os benefícios de auxílio-doença e salário-maternidade, mas somente a reforma irá reduzir o deficit de R$ 660 milhões e a dívida previdenciária de R$ 266 milhões. Estamos preparando o futuro", afirmou o prefeito Miki Breier.

Com o convênio, os novos servidores concursados que receberem vencimentos acima do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que é de R$ 6.433,57, terão direito à previdência complementar. Com ela, o servidor contribuirá com 7,5% da parcela que exceder o teto e o município também. A aposentadoria e a pensão até o teto do RGPS serão pagas pelo IPREC e acima pela RS-Prev.