Imbé faz apelo aos jovens para que busquem vacinas

O município de Imbé segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19, disponibilizando a primeira dose para maiores de 18 anos e a segunda dose para quem já está em tempo de recebê-la, porém a procura pela vacina é baixa entre cidadãos de 18 a 29 anos. De acordo com os dados da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, Imbé vacinou 53% da população que tem entre 18 e 19 anos com a primeira dose, já entre 20 e 24 anos, 51% recebeu a dose 1 do imunobiológico, e entre 25 e 29 anos o índice é ainda menor, somente 49%.

Esses números se devem a baixa procura da população pela vacina. O prefeito Ique Vedovato e o secretário municipal de Saúde, Tierres Emerim da Rosa, publicaram um vídeo em apelo para que os cidadãos de Imbé tomem a vacina. "Precisamos da conscientização e mobilização de todos para que possamos retomar nossas vidas ao normal gradativamente", disse Ique.