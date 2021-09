Pesquisa mostra impacto da pandemia no comércio de Pelotas

que conviveu com lockdown gerou protestos dos empresários Durante cerca de quatro meses, alunos da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), através do projeto de Vivências Acadêmicas, analisaram um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus - o comércio varejista da cidade,. Entre os resultados da análise "Conhecendo o Varejo", foram constatadas dificuldades no planejamento, na utilização de ferramentas de comunicação e na gestão do tempo.

A pesquisa realizada de forma remota, através de um questionário, foi respondida por 117 empresários. Segundo o coordenador do projeto, professor Rafael Damé Andretti, 85% dos entrevistados são Empresas de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEIs) e microempresários. O levantamento conseguiu mapear pontos importantes do impacto causado pela pandemia no setor varejista pelotense. "Os empresários não estavam preparados para a necessidade de mudanças em um curto espaço de tempo, então houve desconhecimento e dificuldade de adaptação, o que resultou em vários problemas em relação à receita e também à manutenção de equipes", relata Andretti.

O estudo revelou que 32% das empresas entrevistadas tiveram problemas em reagir às mudanças causadas pela Covid-19 e outras 47,4% apresentaram uma reação razoável, o que para os pesquisadores pode representar um agravamento do quadro financeiro do negócio com o passar do tempo.

Do universo analisado, 55% diminuíram o faturamento consideravelmente - um indicativo de que não havia um planejamento de gerenciamento de crises ou planos preventivos para momentos inesperados, como a pandemia. Ainda no quesito perdas devido ao momento sanitário, mais de 72% das empresas diminuíram seu faturamento paralelamente ao reajuste de preços dos fornecedores, sendo mais de 85% dos empreendedores destacaram o aumento das mercadorias.

Com a divulgação dos resultados do projeto, o próximo passo será a realização de oficinas gratuitas para os empresários que participaram do levantamento da universidade. Professores e alunos irão orientar sobre as dificuldades constatadas. "Fatores como motivação, adaptação a novas ferramentas de comunicação com o mercado e com o cadastro de clientes, e uma modelagem de negócios de reduzisse os custos, mas aumentassem a receita para essas empresas chamaram bastante a atenção na pesquisa e serão os trabalhadas nas oficinas", conclui o docente da UCPel.