Empresa de Gramado abre 160 vagas emprego em parques e hotéis

A Gramado Parks anunciou a abertura de 160 vagas de emprego para a cidade de Gramado. As oportunidades em aberto são para atuação em todos os empreendimentos do grupo, que contemplam atrações turísticas e hotéis.

Há vagas para áreas e cargos distintos, como promotor e consultor de vendas, auxiliar de cozinha e confeitaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de governança, atendimento ao cliente, assistente de manutenção, assistente financeiro e garçom.

Dentre os pré-requisitos para todas as mais de 160 vagas estão, o ensino médio completo e a disponibilidade de trabalho aos finais de semana e feriados. A empresa oferece os seguintes benefícios aos contratados: assistência médica, auxílio refeição ou refeitório, transporte, dentre outros.

Para participar do processo seletivo é necessário enviar currículo para o e-mail do time de Recrutamento e Seleção: [email protected] Todas as vagas são abertas para Pessoas com Deficiência (PCD).