Posto de saúde é reformado e ampliado em São Leopoldo

A comunidade do bairro Duque de Caxias, em São Leopoldo, ganhou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) reformada e ampliada. Através da parceria entre o município e a Unisinos o local ganhou mais 146 metros quadrados de área com recepção, cinco consultórios gerais, um específico para ginecologia, banheiros com adaptação e sala de educação em saúde. Outros 80 metros quadrados foram reformados. A obra se soma com as unidades Cohab/Feitoria, Vila Brás e Santa Marta.

O espaço será destinado para atender a demanda de profissionais e para as práticas dos estudantes de graduação dos cursos da Escola de Saúde e dos Programas residência multiprofissional e médicos. O recurso investido foi de R$ 810 mil, previsto nas contrapartidas junto à universidade. "Aqui teremos um salto enorme na qualidade do atendimento, pois junta a experiência dos servidores da rede com o conhecimento recém adquirido pelos estudantes em seus centros de pesquisa na universidade", salientou o secretário da Saúde Marcel Frison. Cerca de 1,2 alunos atuam na rede municipal de saúde.

A professora Cláudia de Salles Stadtlober, coordenadora do curso de Medicina da Unisinos, valorizou o sucesso da integração entre prefeitura e universidade. "A gente está construindo uma história que está se reforçando. A enfermagem já está aqui há 20 anos. Trabalhamos com essa integração. Para nós é uma alegria trabalhar com esse projeto. Além de entregar uma infraestrutura de qualidade, teremos um professor de 40 horas acompanhando os alunos", informou.