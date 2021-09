Projeto de reciclagem criado em Mormaço será levado para outros estados do País

Criado com a intenção de conscientizar e estimular crianças e jovens sobre o processo de reciclagem e separação correta de embalagens que antes viraria lixo, o programa Recicle Bem, Faça o Bem está em fase de recrutar instituições de ensino e municípios interessados em participar. Um dos diferenciais deste projeto pioneiro é a espécie de "troca". O programa irá trocar embalagens recicláveis por uniformes sustentáveis.

O projeto foi idealizado na cidade gaúcha de Mormaço A primeira instituição a participar do Recicle Bem, ainda em Projeto Piloto, em 2019, foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rodrigues Cardoso, que segue no programa. Agora, todas as instituições de ensino do país, seja ela pública ou privada, podem participar. Basta aderir ao programa através de contrato ou convênio. Municípios de Santa Catarina, Paraná e São Paulo também já demonstram interesse.

O programa fornece às escolas o ciclo completo da Cadeia da Reciclagem - outro ponto diferencial. Com a implantação do Recicle Bem nos municípios, cada escola municipal receberá uma máquina coletora eletrônica, uma espécie de ecoponto. A quantidade de embalagens coletadas e demais informações são dadas pela máquina e geradas através de um aplicativo de celular, bem como a contagem de pontos e medição do engajamento dos envolvidos.

Os alunos também recebem cartilhas educativas, além de ecobags sustentáveis onde deverão armazenar os resíduos coletados. Através da logística do programa, todo o material recolhido é encaminhado para as usinas de reciclagem, transformando-os em matéria-prima novamente e retornando ao mercado consumidor na forma de uma nova embalagem, finalizando um ciclo e dando início a um novo. Com isso, o Recicle Bem cria uma cultura socioambiental correta nas escolas, sendo um instrumento de conscientização a partir dos alunos a ser replicada nas comunidades onde vivem.