Festival da Primavera gera expectativa em Nova Petrópolis

A cidade de Nova Petrópolis, na serra gaúcha, terá, a partir do sábado (10) a volta dos eventos inteiramente presenciais desde o início da pandemia. O Festival da Primavera, que se prolonga até o dia 20 de setembro, terá como palco a Rua Coberta e a Praça das Flores. A maioria das atividades programadas são gratuitas ao público.

Após liberação do comitê regional, a prefeitura se mobilizou para permitir que os participantes do festival pudessem receber o público. Além dos protocolos sanitários já conhecidos, como obrigatoriedade do uso de máscara, higienização constante e distanciamento entre as pessoas, ficou decidido que não haverá praça de alimentação, nem degustação dos produtos.

O Festival da Primavera é visto como um evento-teste para o restante da programação do ano na cidade, conforme explicou o secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Rodrigo Santos, em visita ao Jornal Cidades. Após ter experiências com o modelo híbrido, ou seja, com atividades presenciais e pela internet, o entendimento é de que Nova Petrópolis pode dar um passo a mais. "Vimos uma conscientização das pessoas em eventos anteriores sobre os protocolos. Isso nos deixou mais tranquilos", afirmou.

A intenção é ver o comportamento do público pois, em novembro, será iniciada a programação de Natal na cidade. O grande movimento de turistas desde maio leva o secretário a crer em um evento além do imaginado. "Creio que tenhamos o maior Natal de todos os anos, pelo sentimento dos turistas que chegam à cidade. A expectativa é muito grande", disse.

O Festival da Primavera, lém de três exposições permanentes ao longo dos 11 dias, oferecerá 16 apresentações musicais, 13 oficinas técnicas, três caminhadas e passeios diários de jardineira. A exposição de paisagismo e comercialização de produtos ocorrem diariamente, das 9h às 19h, na Rua Coberta. Nos mesmos dias e horários, a Praça das Flores recebe a Exposição de Abelhas sem Ferrão, do meliponicultor Orlando Morschel, e a 1ª Exposição Novaves, que é organizada pelo Clube de Observadores de Aves da Serra Gaúcha e reunirá imagens de pássaros do Rio Grande do Sul.

O Festival da Primavera é também a oportunidade para conhecer as belezas naturais de Nova Petrópolis. A Caminhada Observação de Aves, promovida pelo Clube de Observadores de Aves da Serra Gaúcha, acontecerá no dia 11 de setembro. Outras duas atividades serão organizadas pela Associação Tchon Ji: Caminhada Ninho das Águias, no dia 11; e Caminhada ao Panelão, no dia 19.