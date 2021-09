Programa beneficia 108 produtores na cidade de Tio Hugo

O programa de correção de solos irá contemplar 108 pequenos produtores de Tio Hugo. Ao todo serão distribuídos nas propriedades rurais tio-huguenses mais de 700 toneladas de calcário, aplicadas em solos onde são cultivadas diferentes culturas. O Programa de Correção de Solos é executado através da parceria com o governo estadual, sendo parte do recurso oriundo da Consulta Popular, mais recursos próprios do município.

O prefeito Gilso Paz acompanhou os trabalhos de entrega e aplicação de calcário nas lavouras. Na ocasião ele destacou a importância desde programa que auxilia especialmente os pequenos produtores locais a potencializar a sua produção. "São 108 produtores de Tio Hugo que participam do programa e que em breve irão perceber a melhora na produtividade em suas propriedades", disse o prefeito.

Parte do recurso para execução do Programa de Correção dos Solos veio através da Consulta Popular 2019, ceca de R$ 46.4 mil. O restante (R$ 69.9 mil) é oriundo de recursos próprios da prefeitura.