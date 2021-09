Setor de serviços mostra recuperação em Bento Gonçalves

O setor de serviços, o mais atingido durante a pandemia, está mostrando recuperação em Bento Gonçalves e já equipara os números de emprego de 2019, o melhor ano da série histórica. Apenas 20 vagas separam os dois períodos - o atual e o de dois anos atrás - de acordo com o mais recente boletim emitido pelo Observatório da Economia (OECON).

O segmento econômico foi responsável, em julho, pelo segundo melhor saldo de vagas ( 99) da cidade, alcançando 18.080 postos de trabalho no total - em 2019, fechou o ano com 18.100. A análise do grupo do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG) também mostra que, entre janeiro e julho, foram criados no município quase 2.000 postos de trabalho, estabelecendo Bento com a nona melhor marca do Estado. O primeiro mês do segundo semestre finalizou com saldo positivo de 267 postos de trabalho, tendo na indústria o principal responsável ( 138).

O setor de construção civil também registrou desempenho positivo ( 61) depois de dois meses consecutivos no vermelho - maio (-6) e junho (-15). O comércio, embora tenha registrado em julho (-29) o segundo mês seguido com saldo negativo, gerou no acumulado do ano quase 170 vagas. "Julho apresenta diversas evidências que ratificam o crescimento da economia do município em tempos de pandemia", comenta o integrante do OECON, o professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Fabiano Larentis.