Mostra Glass Home vai até 10 de outubro em NH

A 3ª edição da Mostra Glass Home está aberta ao público em Novo Hamburgo. O casarão histórico, na rua Joaquim Nabuco, reúne 20 ambientes assinados por profissionais renomados da região. O evento segue até o dia 10 de outubro, reunindo tudo o que há de mais moderno no setor.

Com uma área total de 1,4 mil metros quadrados, os visitantes poderão conferir o melhor da arquitetura e decoração através de ambientes reais. "O evento reúne cerca de 100 fornecedores e envolve um investimento total que ultrapassa R$ 10 milhões", destaca o idealizador da mostra, Jones Baptista. "Nesta edição, a previsão é movimentar mais de R$ 60 milhões em negócios gerados a partir da mostra, já que a Glass Home ativa negócios durante todo o ano após o seu acontecimento", complementa.

Além de apresentar novidades do setor, a Mostra Glass Home marca a retomada dos eventos de arquitetura e design no Rio Grande do Sul. "Isso traz esperança de retomar as atividades e fomentar esse ramo que está se desenvolvendo cada vez mais na região, além de trazer muita responsabilidade", destaca Victória Redecker, que está à frente do evento, relembrando que desde o processo de montagem da Glass Home foi necessária uma organização especial para que não se extrapolasse o limite de pessoas estabelecido por espaço.

"Também é um grande desafio o momento de receber os visitantes para realizar este controle, já que todos estão ansiosos por eventos como este, considerando que o ramo de arquitetura aqueceu muito, pois as pessoas estão mais em casa e buscam mais qualidade de vida em suas moradas", avalia a arquiteta. "Pelo primeiro final de semana, já percebemos que a mostra será um sucesso de visitação", finaliza.