Estacionamento rotativo entra em operação no Centro de Gramado

O mês de setembro marca oficialmente a abertura ao público do estacionamento rotativo do VITA Boulevard, o primeiro complexo multiuso de Gramado. Com isso, a mobilidade urbana do Centro de Gramado ganha um importante reforço com um precioso e privilegiado espaço na zona central da cidade.

São 444 novas vagas - das 510 do empreendimento - que serão devidamente administradas pela Safe Park, exclusivamente no sistema rotativo. Responsável por 130 estacionamentos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Safe Park administra mais de 30 mil vagas. Cabe destacar que Gramado conta atualmente com 1.228 vagas de estacionamento pago e rotativo na área central da cidade e as novas 444 representam um aumento de 41% do número atual de vagas na cidade.

O valor cobrado é de R$ 20,00 (até 4h), com a hora adicional de R$ 10,00. Já a diária custa R$ 60,00.