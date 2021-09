Hospital de São Borja terá atendimento oncológico via SUS

O Centro de Oncologia do Hospital Ivan Goulart está próximo de ser credenciado enquanto uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. A administração da instituição recebeu a notícia da aprovação na última fase, que se refere ao setor financeiro do Ministério da Saúde, o qual é responsável pela liberação de recursos públicos.

Se aprovado, o serviço passará a atender pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a Diretora Executiva do Hospital Ivan Goulart, Fernanda Bonotto, uma das principais prioridades da administração da instituição é a inclusão do setor na esfera federal. "Há muitos anos viemos trabalhando incansavelmente para que essa realidade viesse para nosso hospital e, agora, estamos muito otimistas com os resultados que estão nos sendo apresentados", diz Fernanda. Inicialmente, o serviço irá atender três municípios - São Borja, Garruchos e Maçambará.

A solicitação já havia sido aprovada em 2020 pela secretaria estadual do Rio Grande do Sul, entretanto, este processo é composto por diversas etapas, as quais o Hospital Ivan Goulart deve estar em comum acordo com todos os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. Desta forma, toda a documentação apresentada está em conformidade com as normas vigentes e, portanto, neste momento, está faltando apenas a assinatura em portaria do Ministro da Saúde.