Primeiros casos da variante Delta são confirmados em Santo Ângelo

Após o aguardo pelo resultado da análise laboratorial da Fiocruz, onde as coletas dos exames de casos suspeitos de Santo Ângelo foram enviados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-RS) à Fiocruz, a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde (12ª CRS) confirmou, os primeiros registros da variante Delta em Santo Ângelo Segundo o coordenador da 12º CRS, Iury Sommer Zabolotsky, os casos enviados à Fiocruz são referentes ao dia 12 de agosto deste ano e foram confirmados os dois primeiros registros da variante na cidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, apesar dos avanços no combate à Covid, com a vacinação de boa parcela da população e a queda nos casos e internações hospitalares, destacamos a necessidade de que a comunidade busque a segunda dose da vacina, que oferece uma imunidade mais ampla. "O momento não é de escolher a vacina e sim ser vacinado com o imunizante oferecido pelo Ministério da Saúde. É preciso continuar com todas as medidas de higienização e cuidados. A delta tem como característica mais marcante, comprovada cientificamente, a maior transmissibilidade. Quanto à gravidade, ainda não há evidências de que ela provoque uma doença mais ou menos agressiva em relação às outras linhagens", disse.