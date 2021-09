Mutirão zera fila de espera em quatro áreas de Taquara

O mutirão para a realização dos primeiros atendimentos na área oncologia realizado pelo Hospital Bom Jesus (HBJ), de Taquara, zerou as filas de espera nas áreas de dermatologia, urologia e cabeça e pescoço. No total, foram realizadas 106 consultas, que atenderam pacientes de oito municípios da região: Taquara, Cambará do Sul, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula e Três Coroas.

A partir de agora, os pacientes da região que aguardavam pela primeira consulta foram encaminhados para a realização de exames e dar continuidade ao seu tratamento. A diretora-geral do Hospital Bom Jesus, Marisete Dalmolin, comemorou a efetividade do mutirão. "Ter zerado a fila até o momento nos deixa realizados, pois sabemos que os atendimentos de oncologia são fundamentais para a melhor eficácia no tratamento contra o câncer. Essas pessoas já esperaram por muito tempo e se não fossem os trabalhos da nossa equipe médica no sábado passado, esse tempo poderia ser ainda maior", ressalta.

Neste mês de setembro, o hospital pretende fazer um novo mutirão de consultas, ainda sem data definida. O foco da próxima mobilização será para zerar filas nas áreas da ginecologia e mastologia oncológicas.

A coordenadora da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul, Ane Beatriz Nantal, destaca que é de suma importância a retomada dos atendimentos que ficaram prejudicados por causa da pandemia. "O papel do Estado, neste contexto, é de buscar alternativas junto aos prestadores de serviços hospitalares e aos municípios na retomada dos atendimentos à população, minimizando o impacto trazido pela restrição dos serviços de saúde nos últimos meses", comenta.