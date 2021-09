Prédio da secretaria de Cultura será recuperado em Estrela

A prefeitura de Estrela deu início à obra de recuperação do prédio que abriga a secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e o Núcleo Cultural. A "Casa Rosa", localizada na rua Marechal Floriano, permanecerá com a mesma cor, em respeito a tradição que se criou ao redor do prédio.

Esta fase dos trabalhos, concentrados na limpeza e pintura da edificação deverá durar cerca de 15 dias, prevendo a recuperação dos espaços interno e externo. "Por ser uma construção histórica, este prédio merece a manutenção adequada, que valorize a casa, por sua importância. Esta ação ajudará na preservação da história de nosso município", destaca a titular da pasta, Carine Schwingel. Durante o período de limpeza e conservação do prédio, será executada a recuperação da construção que data de 1925, assim como a pintura do prédio, nas áreas externa e interna.