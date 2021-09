Prefeitura de Taquari apresenta superávit de R$ 8,3 milhões entre janeiro e agosto

O prefeito de Taquari, André Brito, apresentou na Câmara de Vereadores dados dos primeiros meses de gestão da prefeitura. Conforme o levantamento divulgado, a administração de Taquari possuí um saldo positivo de R$ 8.329.624,14, até o dia 31 de agosto.

Ainda referente aos dados, a despesa com pessoal está em um percentual de 35,85% da receita corrente líquida de R$ 83.053.380,53. "Estamos trabalhando com os pés no chão, gerando um saldo financeiro. Com muita responsabilidade, zelando pelos recursos públicos, controlando rigorosamente as despesas e mantendo nossas contas em dia. Para, assim, termos aporte financeiro para os investimentos necessários na prestação de serviços e investimentos que nossa população merece", destacou o prefeito.