Valor da passagem de ônibus em Pelotas passa para R$ 4,50

A tarifa do transporte coletivo urbano e rural de Pelotas passará, a partir do domingo (5), para R$ 4,50. De acordo com um cálculo da planilha de custos operacionais do sistema, no mês de abril, elevava o valor em R$ 4,30, mas, graças a adaptações e ajustes, a prefeitura conseguiu manter a passagem em R$ 4,00 por mais cinco meses, subsidiando, para o passageiro, os R$ 0,30 que teria de desembolsar a mais. Agora, com o fim do subsídio, o valor integral terá que ser pago pelo usuário do sistema.

Desde janeiro deste ano, a alta expressiva do óleo diesel pressionou o sistema ao ponto de, a partir de abril, tornar-se inadiável novo cálculo da planilha de custos do transporte coletivo, incluindo as variações do combustível. A tarifa resultante da operação matemática passou para R$ 4,30. Naquele momento, a escalada da pandemia freava a retomada economia. Em razão disso, a Prefeitura optou por assumir a diferença dos R$ 0,30 e subsidiar o sistema.

O secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam, lembra que, em todo o país, o sistema de transporte coletivo está sofrendo muito em relação à queda abrupta de passageiros. "Hoje, o setor trabalha com cerca de 40% do número de pagantes, além do aumento de usuários não pagantes. Não houve nova edição de gratuidade, mas, mesmo assim, se registra acréscimo considerável de passageiros e de viagens pelos que são isentos da tarifa. O aumento de público nos ônibus não significa maior arrecadação na bilhetagem", explica.

Al-Alam pondera que, de julho deste ano em diante, tem sido registrado aumento do número de usuários, mas muito pequeno, ainda, se comparado à quase normalidade da economia. A prefeitura espera que, com o avançar dos meses, o deslocamento de passageiros pagantes aumente, assim como o Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK), para que a tarifa possa ser mantida por mais tempo.

Entre as alternativas encontradas pelo município para estimular o uso do transporte coletivo está o acréscimo de horários. "Diariamente, estamos acompanhando o movimento e, sempre que identificamos potencial de demanda, lançamos novos horários", relata o secretário. Apesar do reajuste, segundo Al-Alam, Pelotas se manterá como uma das cidades, entre as maiores do Estado, com valores de passagem de transporte coletivo mais baixos.