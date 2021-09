Nova ETE deve beneficiar 5 mil pessoas em Novo Hamburgo

A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo inaugurou, nesta quarta-feira (1), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Vila Palmeira, no bairro Santo Afonso. Iniciada em agosto de 2019, a ETE recebeu, na semana passada, sua licença de operação definitiva e já começa a operar efetivamente após quase quatro meses em testes.

A nova ETE, que vai beneficiar mais de 5 mil pessoas que vivem no local, teve investimento de mais de R$ 5,1 milhões e permite o tratamento de até 16 litros por segundo. O vice-prefeito e diretor-geral da Comusa, Márcio Lüders, lembra que a ETE veio pré-montada e, por isso, teve um tempo rápido de finalização. "Os resultados que tivemos nos testes comprovaram a qualidade desse novo modelo, que foi muito eficiente e vai beneficiar toda a população", explica.

Parte da estrutura que vai compor o complexo da ETE Luiz Rau, que teve liberação para início de obras por parte da Fepam neste ano e deve ser responsável pelo tratamento de 50% do esgoto de toda Novo Hamburgo, a estação da Vila Palmeira tem vazão de 16 litros por segundo. Junto com a ETE Roselândia, em fase de finalização, representam avanços importantes para que o Município atinja as metas do Marco do Saneamento até 2033.

"Estamos muito felizes em entregar mais esta importante obra para a comunidade hamburguense. É uma estrutura compacta, mas que representa muito no caminho que estamos trilhando pela melhoria do saneamento na cidade", enfatiza a prefeita Fátima Daudt, durante a inauguração.