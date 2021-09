Caxias do Sul promove ação para vacinação de jovens

Como estratégia para atrair o público jovem e ampliar o número de vacinados, a prefeitura de Caxias do Sul promove o "Vacinight", em parceria com Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, Sesi e casas noturnas. A ação ocorre na quinta e na sexta-feira (2 e 3) e oferecerá a primeira dose. Para isso, foi ampliada a faixa etária atendida nos pontos parceiros para 18 a 40 anos, cinco a mais do que anteriormente.

Na quinta-feira, a vacinação ocorrerá das 18h às 19h45min em frente à Cervejaria La Birra e, das 20h15min às 22h, em frente ao Spy Bar. Na sexta a ação será das 18h às 21h em frente ao Complexo Fabbrica (Cervejaria Salvador, Taiyo Sushi Bar, Becco Enopizzaria e Dude Coffee Co). Cada empreendimento pode realizar ações específicas para atrair o público para a vacinação. O índice de vacinados com a primeira dose é de apenas 50% entre 18 e 19 anos, a faixa com menor adesão até o momento.

Além dessa ação, outros três pontos parceiros estarão vacinando entre 12h e 19h nesta quinta e sexta, também para 18 a 40 anos (veja abaixo). Para 18 anos ou mais, sem limite de idade máxima, a vacina estará disponível nas Unidades Básicas Vacinadoras (UBVs) Alvorada, Centenário, Cristo Operário e São Ciro.

Na quinta-feira também está confirmado o drive-thru para segunda dose de AstraZeneca e de Coronavac, nos Pavilhões da Festa da Uva das 15h às 19h. Também segue a aplicação da segunda dose de todas as vacinas em Unidades Básicas, conforme informado anteriormente.