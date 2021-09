Festival gastronômico e cultural de Gramado inicia nesta quinta-feira

O 13° Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado marca a retomada dos eventos presenciais na serra gaúcha. O evento terá sua abertura oficial nesta quinta-feira (2), a partir das 11h30, e vai até 12 de setembro. Com rígidos protocolos de biossegurança, o badalado roteiro gastronômico volta a ser realizado na rua Pedro Benetti, ao lado da Igreja Matriz São Pedro. Ao todo, 12 casas gastronômicas irão representar a diversidade de sabores da gastronomia gramadense.

Com o tema "Do produtor à mesa: valorizando a economia local", o circuito gastronômico também movimenta as agroindústrias familiares de Gramado. Além de fornecer os insumos para o Concurso Melhor Chef e para as Oficinas Gastronômicas, produtores locais terão um espaço para comercializar seus produtos no Centro de Gramado.

Em sua 13ª edição, estão confirmados diversos restaurantes da cidade. O circuito gastronômico contará com pratos salgados e doces. Os salgados terão custo de R$ 30,00 e os doces R$ 20,00. Além de receitas deliciosas, um variado cardápio de bebidas será oferecido ao visitantes. Chopes, cervejas, vinhos, espumantes e refrigerantes estão entre as opções para compor a harmonização ideal.

O acesso do público para participar do evento será gratuito, mas limitado em 240 pessoas sentadas como forma de zelar pela saúde da população local e dos milhares de turistas que visitam a região. Além do acesso controlado do público, a estrutura montada na rua Pedro Benetti terá distanciamento entre as mesas, totens de álcool em gel, higienização constante de superfícies e cardápios digitais. O uso de máscara é obrigatório para quem não estiver sentado na praça de alimentação.