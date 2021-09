UPF e Ambev firmam parceria para projetos conjuntos

A Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Ambev firmam uma parceria inédita com o intuito de impulsionar a inovação em ambas as instituições. O acordo de cooperação foi formalizado no Parque Científico e Tecnológico da Universidade (UPF Parque). O convênio tem como objetivo promover relações de colaboração de caráter técnico-científico para a realização de um trabalho conjunto, visando o desenvolvimento de projetos e ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação e desenvolvimento tecnológico.

A reitora da UPF, Bernadete Maria Dalmolin, destaca que a busca inicial por parte da empresa pelas pesquisas nas áreas de Agronomia, Bioexperimentação, Engenharia da Produção, Administração e Ciências da Computação já sinaliza o potencial desse trabalho conjunto. "Por um lado, uma empresa que busca, cada vez mais, alavancar a qualidade e a conquista de novos mercados e, por outro, a Universidade, que dispõe de conhecimento científico e de capacidade instalada, capazes de transformar ideias e desafios em geração de novas possibilidades e soluções. Certamente temos um campo aberto para o crescimento e a inovação mútuos. Ganha a empresa, ganha a vida acadêmica e ganha a sociedade", afirma a reitora.

A parceria com a Ambev abrangerá projetos colaborativos de pesquisa e inovação, com vistas ao aprimoramento de vários aspectos relacionados à cadeia produtiva da empresa. "Essa parceria faz muito sentido, é um marco. Com certeza, teremos ideias inovadoras que vamos conseguir exportar para as maltarias que temos espalhadas pelo mundo. Queremos fazer um movimento de inovação em toda a cadeia, um movimento de transformação em toda a indústria nesta parte de inovação, desde a produção da cevada", revela o gerente geral da Ambev, Luís Saccol, salientando que a companhia tem muitos egressos da universidade, e que essa iniciativa se encaixa no projeto Maltaria do Futuro da Ambev, focado na capacitação das pessoas para a Indústria 4.0, com foco no desenvolvimento tecnológico.