Canoas reabre inscrições para o auxílio emergencial municipal

Foram abertas, nesta quarta-feira (1), as inscrições para a segunda etapa do Auxílio Emergencial Canoense, que podem ser feitas pelo site da prefeitura, ou em alguma das cinco subprefeituras da cidade. Ao todo, 5.000 pessoas serão contempladas com R$ 200,00 mensais e R$ 96,00 no cartão TEU durante três meses.

Para o secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, é obrigação do poder público cuidar das pessoas enquanto durar a crise causada pela Covid-19. "O auxílio é um programa inédito porque ele não é uma simples transferência de renda. Além de contribuir com os R$ 200,00 mensais, o programa constitui uma frente emergencial de trabalho significativa, para que as pessoas possam retribuir com o seu esforço para recuperar equipamentos públicos como escolas, praças, parques e equipamentos culturais", explicou Martini.

Para se inscrever nessa segunda fase do auxílio é necessário ser maior de 18 anos, estar regularizado no Cadastro Único, morar em Canoas e ter renda per capita menor que meio salário mínimo. Os contemplados vão receber além dos R$ 200,00 mensais e R$ 96,00 no cartão TEU, cursos de qualificação profissional, que deverão ser realizados de forma online. Em contrapartida os beneficiados deverão realizar 4h mensais de serviços para a comunidade, a ser definido pelo município.