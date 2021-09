Rally Estação inicia no fim de semana com mudanças

Uma história que se refaz. É mais ou menos desta forma que o Automóvel Clube de Estação (ACE), vem atuando para viabilizar a realização da 20ª edição do Rally Estação. O evento acontece entre os dias 3 e 5 de setembro e vem balizado por protocolos sanitários, em função da pandemia da Covid-19.

O diretor de rally do ACE, Lucas Neumann cita que embora diferente, houve um grande empenho de toda a equipe do clube e voluntários para fazer mais um evento que possa surpreender os competidores e equipes que estarão presentes. "Estamos trabalhando para que tudo aconteça da melhor maneira, tendo o sucesso que teve em anos anteriores", frisa Lucas.

Ele também enfatiza que os protocolos sanitários que vão balizar o evento já foram aprovados pelos órgãos competentes. "Participamos também do Rally Integração, em Aratiba, na abertura do Gaúcho e ali foi um teste real do que poderia ser feito, hoje serve de exemplo e aprendizado também para o nosso evento. Com isso algumas mudanças vão acontecer, como transferir o Parque de Apoio da estação ferroviária para um lugar fechado, sem acesso do público", explica Lucas.

O diretor ressalta a formação de uma nova especial (trecho por onde vai passar a corrida). "Para o Brasileiro ela será totalmente nova, já para quem competiu pelo Gaúcho reconhecerá alguns pontos. É um trecho muito legal, lindas paisagens, mescla velocidade com trechos mais técnicos, acredito que os competidores vão gostar", diz Lucas.

O Rally Estação inicia sua programação no dia 3 de setembro tendo o reconhecimento das especiais pelos competidores, vistorias técnicas e treino livre. A corrida acontece no sábado e domingo, dias 4 e 5.