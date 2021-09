Esteio ganha ponto de atendimento da Receita Federal

A Central Integrada de Atendimento ao Cidadão (CIAC) de Esteio, inaugurada em agosto deste ano, conta, agora, com mais um órgão. Um ponto de atendimento virtual da Receita Federal do Brasil, que oferecerá acesso remoto a diversos serviços como cadastros, protocolos de documentos, cópias de declarações e consultas de pendências, entre outros, passou a atender no local a partir da tarde desta quarta-feira (1).

O acordo de cooperação técnica entre a prefeitura e a Receita foi firmado pela manhã pelo prefeito Leonardo Pascoal e pelo delegado da Receita em Novo Hamburgo, Eduardo Godoy Corrêa. Cinco servidores municipais foram capacitados pelo órgão federal para facilitar o acesso, reduzindo o fluxo de contribuintes em outras unidades de atendimento. Eles prestam orientações e encaminham demandas através do Portal e-CAC. Todo o processo é feito de forma digital, incluindo a digitalização de documentos para serem anexados aos processos.