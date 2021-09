São Leopoldo retoma conversas de projeto do aeromóvel

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi recebeu o CEO da Aeromóvel Brasil SA, Marcus Coester. A reunião serviu para a tentativa de tirar do papel a construção de uma aeromóvel na cidade, projeto que começou a ser discutido em 2017.

Pensado como um meio de transporte sustentável, o aeromóvel deve qualificar os espaços públicos. Há a proposta da integração com as ruas, corredores de ônibus, ciclovias e passeios (calçadas). "Onde tem corredor de ônibus é muito legal de fazer porque tu transformas o corredor num parque longitudinal, com ciclovia, passeio e área verde", explicou Coester.

O prefeito Vanazzi explicou que será marcada uma reunião para discutir a viabilidade da proposta. O secretário de Mobilidade e Serviços Urbanos, Sandro Lima, que também recebeu os representantes da Aeromóvel Brasil SA, entende que o aeromóvel pode ser uma das soluções para a atual crise do setor de transporte coletivo. A partir do avanço das conversas, deve ser estipulado um traçado para o transporte.

Com uma tecnologia própria o meio de transporte que a empresa oferece se caracteriza por ser automatizado e em via elevada, utilizando o sistema de propulsão pneumática. O ar é pressurizado por ventiladores estacionários de alta eficiência energética, por intermédio de um duto localizado dentro da via elevada. O ar empurra ou puxa uma placa de propulsão fixada ao veículo, que se movimenta em trilhos por uma plataforma sobre rodas de aço.