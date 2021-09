Sesc de Viamão cria projeto esportivo para estudantes

O Sesc Viamão e a prefeitura firmaram um acordo com foco no desenvolvimento das crianças da rede municipal de ensino. O projeto de iniciação esportiva está sendo realizado nas escolas de Ensino Fundamental Paulo Freire, Alberto Santos Dumont e Ricardo Faicker para alunos do 3º ao 7º ano, com idades entre oito e 15 anos.

No total, são mais de 500 alunos que participam das atividades de forma gratuita. No turno escolar, dentro da grade horária de cada escola, são oferecidas as modalidades de ginástica, vôlei, futsal, basquete e handebol. A proposta da atividade ajuda no desenvolvimento de valores e atitudes positivas como companheirismo, autocontrole, cooperação e respeito ao adversário.

Os participantes poderão competir em torneios, conhecer novos lugares e ampliar o meio de convivência, além de aumentarem suas oportunidades de socialização e adquirirem hábitos saudáveis por meio do esporte. A ideia é criar uma alternativa aos jovens do município para prática de esportes.