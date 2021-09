Defensoria Pública inicia atendimentos na cidade de Feliz

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul iniciou os atendimentos à população de Feliz, no Vale do Caí. Contando com um defensor público, uma técnica-administrativa e um estagiário, a equipe da unidade realizou mais de 50 atendimentos, em apenas uma semana.

A sede funciona na rua Tiradentes, nº 630, sala 408, no Centro de Feliz, e o telefone de contato é o (51) 3637-1535. De acordo com o defensor público Raphael Varella Coelho, um expressivo número de pessoas também foi até a DPE para conhecer e se informar sobre o serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestada pela instituição. A cidade de Feliz era a única comarca de todas as 165 do estado que ainda não contava com atendimento da Defensoria Pública.