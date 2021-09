Igrejinha e Taquara fazem convênio para construção de ponte

Em uma parceria inédita entre as prefeituras de Taquara e Igrejinha, foi assinado um termo de convênio para a construção de uma ponte no distrito de Padilha, que faz divisa entre os dois municípios. O documento aprovado pelos prefeitos Sirlei Silveira e Leandro Horlle ressalta que a construção se faz necessária em razão do uso da estrutura para escoamento agrícola, transporte escolar, passagem de veículos de passeio de moradores locais e visitantes.

O valor total da obra é estimado em R$ 215 mil, ficando cada município responsável por arcar com metade do valor. Recentemente, a Câmara de Vereadores de Taquara devolveu R$ 107 mil para a prefeitura aplicar nesta melhoria. A reconstrução da ponte já havia sido motivo de reunião entre os prefeitos em fevereiro deste ano, no gabinete da prefeita.